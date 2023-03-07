ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии НАТО

ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район города Донецк во вторник, 7 марта 2023 года. Зафиксированы попадания трех снарядов калибра 155 мм, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Жилые кварталы Донецка регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины, в конце 2022 года сайт KP.RU рассказывал, как Донецк пережил самый мощный обстрел с 2014 года. В тот день по городу было выпущено до 40 ракет РСЗО “Град”.

Также Киев не прекращал обстрел Донецка накануне рождества 2023 года, несмотря на предложение России временно прекратить огонь по всей линии боевого соприкосновения сторон и дать возможность верующим посетить службы в храмах в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова.