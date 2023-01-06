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НовостиПолитика6 января 2023 8:42

ВСУ обстреляли Донецк за 1,5 часа до объявленного Россией режима тишины

Обстрелы Кировского и Петровского районов зафиксированы в 10.35
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВСУ обстреляли Донецк за 1,5 часа до объявленного Россией режима тишины

ВСУ обстреляли Донецк за 1,5 часа до объявленного Россией режима тишины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 1,5 часа до объявленного Москвой режима тишины выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ ... : 10.35 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - сказано в заявлении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

Напомним, в минувший четверг, 5 января, Патриарх Кирилл выступил с предложением установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе с 12:00 пятницы, 6 января, до 24:00 субботы, 7 января, чтобы православные могли посетить службы в Рождественский сочельник.

Позже президент России Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине в предложенное ранее патриархом Кириллом время, но украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии, указав на то, что Москва якобы намерена использовать данный режим для подготовки «новой волны агрессии против Украины и Европы».