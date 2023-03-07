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НовостиВ мире7 марта 2023 11:16

Премьер Грузии заявил, что страна перестала обслуживать иностранные интересы

Глава правительства обратился к тем евродепутатам, «которые поучают грузинский народ»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер Грузии заявил, что страна перестала обслуживать иностранные интересы

Премьер Грузии заявил, что страна перестала обслуживать иностранные интересы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил о завершении времени, когда власти страны обслуживали иностранные интересы. Таким образом политик ответил депутатам Европарламента, призывающим освободить бывшего президента Михаила Саакашвили.

«Хочу всем сказать, что в стране закончилось время, когда политики и власть служили интересам иностранных государств. Мы служим интересам Грузии. Пусть это все хорошо запомнят и не пытаются вмешиваться в наши внутренние дела», - сказал глава правительства Грузии, отметив, что обращается к тем евродепутатам и «коррумпированным бюрократам, которые поучают грузинский народ».

Гарибашвили также прокомментировал принятую Европарламентом резолюцию, назвав ее позорной, а самого Саакашвили он назвал европейским «агентом», который решил незаконно приехать в Грузию и намеревался «устроить революцию».

Напомним, сейчас в парламенте Грузии рассматривается законопроект об иноагентах. Как писал сайт KP.RU, депутаты уже несколько раз устроили драку из-за этого документа, а у входа в парламент проходят митинги.