Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты затягивают конфликт на Украине, и рука Вашингтона в этом отчетливо видна.

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление министра иностранных дел Китая Цинь Гана, который отметил, что мирные переговоры по Украине неоднократно срывались, будто "невидимая рука" намеренно способствует эскалации украинского кризиса.

"Эта рука - Вашингтона", - подчеркнул Дмитрий Песков, добавив, что она не невидимая, а наоборот, видимая.

По его словам, Вашингтон не хочет завершения конфликта, и поэтому делает все для его продолжения. "Вот это и есть видимая рука", - заключил Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший советник главы ЦРУ Джеймс Рикардс выступил с критикой Вашингтона за эскалацию украинского конфликта. Однако, по словам Рикардса, у Соединенных Штатов не осталось рычагов давления на Россию.

Санкции США, по его словам, потерпели неудачу, а Украина проигрывает на поле боя, несмотря на огромные поставки вооружения. Рикардс отметил, что российская армия "медленно и методично" изматывает войска Украины на широком фронте.

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