Украина проигрывает на поле боя, несмотря на огромные поставки вооружения Фото: REUTERS

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в своей статье для Daily Reckoning выступил с критикой Вашингтона за эскалацию украинского конфликта. Однако, по словам Рикардса, у Америки не осталось рычагов давления на Россию. Санкции США, по его словам, потерпели неудачу, а Украина проигрывает на поле боя, несмотря на огромные поставки вооружения. Рикардс отметил, что российская армия “медленно и методично” изматывает войска Украины на широком фронте.

Отдельно Рикардс рассмотрел и списки поставляемого оружия. Он заметил, что президент США Джо Байден сначала говорил “нет” поставкам танков, поэтому сегодня его “нет” в вопросе поставок истребительной авиации, скорее всего, лишь вопрос времени. Тем временем западные арсеналы сильно истощились из-за поставок оружия Киеву, дефицит боеприпасов невозможно быстро восполнить, а украинские войска не демонстрируют каких-либо успехов в наступлении.

О проблемах с редеющими запасами вооружения НАТО ранее рассказывал сайт KP.RU. Две трети стран Североатлантического альянса исчерпали возможности поставок Киеву вооружений еще в ноябре 2022 года.

Напомним, ранее Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки западных вооружений Украине не повлияют на ход спецоперации.