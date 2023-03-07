Древний алмаз возрастом 3,6 миллиарда лет нашли в Якутии Фото: Михаил ФРОЛОВ

На одном из крупнейших месторождений алмазов в Якутии, в кимберлитовой трубке Удачная, был обнаружен маленький алмаз, который мог бы рассказать львиную долю истории планеты Земля, если бы умел говорить. О нахождении минерала возрастом 3,6 млрд лет сообщили в издании «Наука в Сибири».

Найденный в Якутии алмаз совсем небольшой, всего 0,3 миллиметра, однако он представляет огромную ценность для науки. Изучая находку, учёные подвергли её методу изотропного датирования, и выяснили некоторые факты. Например, алмаз был захвачен другой породой на глубине 180 километров под землёй, и температура окружающей среды в тот момент превышала 1400 градусов.

Большинство известных науке алмазов формировались при куда более низких температурах, но и при намного большей глубине залегания, вплоть до 300 километров. В итоге своих изысканий учёные пришли к выводу, что найденному алмазу около 3,6 млрд лет, и это делает его самым древним алмазом из всех, что когда-либо находил человек.

Ранее KP.RU сообщал о том, что США и Еврокомиссия обсуждают способы лишить Россию доходов от добычи и продажи алмазов.