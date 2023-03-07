Минобороны России утвердило порядок вступления в отряды добровольцев

Минобороны РФ утвердило порядок вступления в отряды добровольцев Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России опубликовало порядок поступления граждан в добровольческие формирования. Приказ об определении порядка опубликовали 7 марта 2023 года на портале правовой информации.

Особое внимание в тексте приказа уделено оценке психологической пригодности кандидатов в добровольцы: оценивать будут, в том числе, мотивацию и склонность к девиантному поведению. Также кандидаты должны соответствовать требованиям к здоровью, особое внимание военным комиссариатам рекомендуется обращать на граждан, прошедших военную службу.

При заключении контракта будет выдаваться удостоверение гражданина, пребывающего в добровольческом формировании. Также добровольцев ждет не менее десяти суток дополнительной подготовки.

Как сообщал ранее сайт KP.RU, Совфед одобрил закон о наделении добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, статусом ветерана боевых действий.