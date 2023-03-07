Пригожин оценил остатки войск Киева в Артёмовске в пределах 20 тысяч человек, Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин оценил текущее расположение украинских сил в Артёмовске (украинское название - Бахмут), и отметил, что сейчас в городе остаются от 12 до 20 тыс. бойцов ВСУ. Об этом говорится в сообщении бизнесмена, который цитирует Telegram-канал его пресс-службы.

- По Бахмуту: и днем и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в «мясорубку» подкидывают всё новые и новые тысячи, - сообщил он.

Также Пригожин заявил, что ВСУ пока не намерены сдаваться в Артёмовске. Несмотря на то, что все основные пути снабжения города отрезаны, киевский режим продолжает «отправлять в мясорубку» всё новых бойцов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Артёмовске на днях произошёл курьёзный случай. Боец ВСУ случайно забрёл в российские окопы, и вместе с нашими солдатами отразил украинскую атаку.