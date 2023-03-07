90 российских военнопленных вернулись на родину с подконтрольной Киеву территории Фото: Александр КОЦ

90 российских военнослужащих, попавших в плен к украинским националистам, были освобождены из заключения после переговоров. Солдаты уже возвращены на родину, о чём сообщили сегодня, 7 марта 2023 года, в пресс-службе Министерства обороны России.

Как отметили в ведомстве, 7 марта были проведены переговоры с одной из подконтрольных киевскому режиму территорий, откуда удалось вызволить почти сотню пленных солдат ВС РФ. Сообщается, что в случае промедления нашим солдатам грозила бы смертельная опасность, пока они находились в плену у украинцев.

Ранее KP.RU сообщал о том, как бойцы ВСУ обращаются с военнопленными российской армии, которых им удаётся захватить. Например, уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова рассказала, как украинцы держат пленных россиян на улице на морозе, где им запрещается заходить в помещения и даже садиться.