Венгрия опровергла обвинения в подготовке украинских военных

Власти Венгрии не будут участвовать в подготовке военных ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Венгрии опровергло заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя о том, что в Венгрии якобы проходят тайную подготовку военные ВСУ. Ранее на публичном мероприятии министр обороны Словакии заявил, что отказ Венгрии от участия в подготовке украинских военных - всего лишь пропаганда, а подготовка бойцов ВСУ в стране, по его словам, проходит, но тщательно скрывается властями.

В минобороны Венгрии заявили, что на территории страны обучаются украинские военные врачи, но эта информация стала известна уже давно и не является секретной. Отдельно в ведомстве отметили, что власти Венгрии выступают за мир и не поддерживают никаких действий, которые ведут к эскалации конфликта. Также в сообщении подчеркнули, что Венгрия не будет направлять на Украину оружие или солдат.

Как писал ранее сайт KP.RU, Венгрия - единственная из стран ЕС, которая отказалась участвовать в подготовке украинских военных. Также глава МИД Венгрии подчеркивал, что его страна ни в каком виде не поддерживает эскалацию украинского конфликта, а также призывает все стороны конфликта к скорейшему урегулированию кризиса дипломатическими методами.