В России не ведется обсуждений отмены ЕГЭ

В России не планируют отменять ЕГЭ Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью журналистам заявил, что в России в данный момент не обсуждается вопрос об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ). По словам Музаева, подобные запросы не приходили ни от учителей, ни от министерств. Отдельно он отметил, что в новых регионах России до 2026 года выпускникам будет даваться выбор - сдавать ЕГЭ или нет.

Вопросы журналистов были связаны с ранее появившейся информацией об обращении депутата Госдумы Султана Хамзаева к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ и обсудить изменения в системе образования.

Сайт KP.RU ранее приводил слова Музаева об отмене ЕГЭ, в связи с выходом России из Болонской системы. По словам главы Рособрнадзора, идея отмены ЕГЭ не имеет никакого смысла, однако ведомство готово выслушать все конструктивные предложения и критику текущего порядка проведения экзаменов. Также Музаев отмечал, что в ведомстве понимают необходимость двигаться вперед, реагировать на ежегодно возникающие вызовы и адаптироваться к ним.