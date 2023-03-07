«Сын родился, а я в плену был»: Опубликовано видео с вернувшимися на родину российскими военными Фото: Александр КОЦ

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видеозапись, на которой запечатлены российские военнослужащие, вернувшиеся на родину из украинского плена. Некоторым из солдат потребовалась медицинская помощь сразу по прибытии, о чём сообщает сам депутат.

Солдаты на опубликованных кадрах пребывают в разном расположении духа и состоянии здоровья, кому-то сразу нужны медики, кого-то положили в машину скорой помощи, другие целы и здоровы. Тем не менее, мужчины рассаживаются по местам в автобусе и направляются домой.

Один из солдат, оказавшись на свободе, смог связаться со своими родными и узнал о том, что 26 июня 2022 года у него родился сын, пока сам военный находился в плену. Об этом ему по видеосвязи рассказала родственница, которая была безмерно рада слышать живого и здорового мужчину.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 90 российских военнопленных удалось вытащить из украинского плена, где им грозила смертельная опасность.