В Германии обвинили украинское судно в подрыве «Северных потоков» Фото: REUTERS

Следователи из Германии, занимающиеся собственным расследованием подрыва российских газопроводов Nord Stream («Северный поток» и «Северный поток 2»), сообщили о причастности Украины к этому теракту. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit.

Согласно данным, которые предоставили ARD Capital Studio, ARD Kontraste, SWR и TIME, следователям удалось идентифицировать лодку, которая участвовала в подрыве российских газопроводов. Небольшая яхта, якобы, была арендована в Польше у двух украинцев, а во всей секретной операции участвовали шестеро - пять мужчин и одна женщина.

Для аренды лодки были использованы поддельные паспорта, поэтому личности террористов немецкие следователи пока выяснить не могут. После совершения теракта, по мнению следователей, лодка проделала большой путь и была возвращена владельцу. Очистить её не удосужились, поэтому правоохранители нашли внутри следы взрывчатых веществ.

В итоге следователи пришли к выводу, что за подрывом газопроводов стоит проукраинская группировка, направляемая командованием из Киева.

Ранее KP.RU сообщал о том, что буквально в тот же день, 7 марта 2023 года, США внезапно опубликовали якобы данные своей разведки, в которых сообщили о том, что теракт на «Северных потоках» совершила проукраинская группировка.

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