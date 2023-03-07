Адвокат: фитнес-блогеру Лерчек грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Александр Добровинский в комментарии Газете.ru рассказал, что блогерше Лерчек может грозить до шести лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Такой срок может быть вынесен, если правоохранители будут строить обвинение на том, что преступление совершалось по предварительному сговору с пособничеством группы.

Напомним, фитнес-блогеру Валерии Чекалиной и ее супругу предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн. рублей. 7 марта у них дома прошли обыски.

— Предполагаю, что в данном деле обвинение будет строиться на уклонении от уплаты налогов с пособничеством группы лиц по так называемому предварительному сговору. И тут сроки могут быть разные, например «лидеру» этой группы и идейному вдохновителю может грозить до 6 лет лишения свободы, — рассказал юрист.

По данным следствия, предприниматели продавали фитнес-марафоны, проводя доходы через систему упрощенного налогообложения, тогда как сумма их многократно превышала допустимый лимит.

Другой адвокат, Сергей Жорин, в интервью Пятому каналу пояснил, что есть шанс, что пара сможет избежать реального срока — если погасят налоговую задолженность, пени и штраф. Однако если правоохранители захотят «прижать» предпринимателей, то им могут добавить обвинение и по другим статьям, например, «Легализация доходов, полученных преступным путем». В этом случае, скорее всего, им придется отправиться за решетку.

Отметим, что физиономист Олег Воеводин по просьбе Life.ru прочитал лица пары, находящейся под следствием. Специалист пришел к выводу, что с большой вероятностью инициатором «авантюры» была имена блогер, а ее супруг выступал в роли посредника.