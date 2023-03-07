Москалькова: Киевский режим согласился обменять только 90 из 160 российских военнопленных Фото: Алексей ОСИПОВ

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о том, что Киев нарушил достигнутые ранее договорённости между Украиной и РФ по обмену военнопленными. Изначально обменивать пленных собирались в формате 160 на 160, о чём омбудсмен написала в своих соцсетях.

Москалькова выразила сожаление из-за того, что Киев нарушил договорённости, и из-за этого часть пленных осталась в руках бойцов ВСУ. Тем не менее, переговорный процесс на этом не завершается - «мы боремся за каждого нашего парня», пишет Москалькова.

Также омбудсмен выразила радость от того, что освобождённые солдаты уже направляются домой, и скоро смогут встретиться со своими родными и близкими.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Россия смогла вернуть 90 военнопленных, находившихся в руках киевского режима. Как отметили в Минобороны РФ, в плену нашим солдатам угрожала смертельная опасность.