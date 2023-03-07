При разгоне протестующих в Тбилиси полиция применила слезоточивый газ

При разгоне протестов в Тбилиси полиция снова применила слезоточивый газ Фото: REUTERS

Грузинские спецназовцы применили слезоточивый газ и водомёты, чтобы разогнать собравшихся возле парламента в Тбилиси протестующих. Сообщается о пострадавших, о чём пишут практически все местные средства массовой информации.

Спецназ перекрыл улицу, ведущую к парламенту, и применяет различные инструменты для сдерживания толпы. Сейчас на проспекте Руставели продолжают находиться тысячи протестующих, вышедшие на улицы после принятия в стране закона об иностранных агентах.

Известно, что после применения слезоточивого газа правоохранители отступили ближе к зданию парламента Грузии, и толпа также временно прекратила оказывать давление. В столкновениях с полицией есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.

Напомним, принятый в Грузии в первом чтении законопроект об иноагентах определяет таковым любое юридическое лицо, получающее более 20 % своих доходов из-за границы. Инициатива вызвала волнения в обществе, подогреваемые местной оппозицией и западными политиками.

Ранее KP.RU сообщал о том, что во время рассмотрения законопроекта об иноагентах, грузинские депутаты подрались между собой прямо во время заседания.

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