Зеленский: Взятие Артёмовска развалит всю оборону ВСУ на Донецком направлении Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил, что если Киев сдаст Артёмовск (украинское название - Бахмут), то ВСУ потеряют контроль над Донецким направлением. По сути, это откроет российской армии широкую свободу действий, о чём Зеленский сказал в интервью телеканалу CNN.

По словам Зеленского, когда российские войска займут Артёмовск - они получат открытые дороги на Краматорск, Славянск, и в целом на все города, находящиеся на Донецком направлении. Этим он объяснил упорное нежелание сдавать город, несмотря на плачевное положение ВСУ в нём.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Киев направляет в Артёмовск всё новые и новые войска, и сейчас в городе находятся, по разным оценкам, от 12 до 20 тыс. бойцов ВСУ. При этом их снабжение практически обесточено - населённый пункт почти окружён российскими войсками, а окрестные дороги находятся под контролем артиллерии ВС РФ.