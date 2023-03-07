Генсек ООН Гутерреш планирует посетить Киев 8 марта для обсуждения зерновой сделки с Зеленским Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации объединённых наций Антониу Гутерреш направляется в Киев, чтобы переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу зерновой сделки. Об этом сообщает официальная пресс-служба ООН.

В настоящий момент глава ООН находится в Польше - традиционном в последнее время перевалочном пункте для западных политиков, направляющихся в гости к Зеленскому. Утром 8 марта Гутерреш должен встретиться с президентом Украины.

Сообщается, что Гутерреш будет обсуждать с Зеленским вопросы черноморской зерновой сделки во всех её проявлениях, однако упомянуты и «другие актуальные вопросы». Вернуться в США генсек ООН должен будет уже в четверг, 9 марта. Это будет третий за последний год визит Гутерреша в Киев.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Украина начала переговоры по продлению зерновой сделки без участия России, и Киев не смущает, что аналогичные переговоры западные политики ведут с Москвой. Напомним, что действие текущей зерновой инициативы заканчивается 18 марта 2023 года.

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