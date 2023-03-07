Reuters: Украина без участия России начала переговоры по продлению зерновой сделки Фото: REUTERS

Киев без участия Москвы начал переговоры по продлению продуктовой сделки. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает Reuters. С Россией украинская сторона это не обсуждала.

Онлайн-переговоры направлены на то, чтобы Киев мог продолжать поставлять зерно на мировые рынки. При этом Украина в курсе, что ее партнеры также обсуждают условия продления сделки с Россией.

Напомним, что срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. Украина просит ООН и Запад повлиять на Россию, чтобы соглашение было продлено, однако по известным данным переговоры зашли в тупик.

Россия отказывается подписывать документы из-за того, что Запад саботирует выполнение части сделки, касающейся России. Кроме того, Москва возмущена, что большая часть украинского зерна идет не в беднейшие страны, а продается по демпинговым ценам в Европу на корм для скота, что противоречит заявленным целям соглашения.