«Мариупольская Мадонна» Марианна Вышинская рассказала, как западные СМИ отказались опровергать фейк с ее фото Фото: Фонд «Родина»

Марианна Вышинская стала известна мировой общественности 9 марта 2022 года, когда в Мариуполе ее беременную с брызгами крови на лице запечатлели иностранные журналисты. О событиях в те дни Марианна рассказала корреспонденту KP.RU.

Эта фотография облетела год назад весь мир с лживой подписью. Девушка на ней - Марианна Вышинская. Она рассказала, что произошло на самом деле Фото: AP/EAST NEWS

На вопрос, говорила она, как было на самом деле, только оказавшись в Донецке. Марианна сказала, что «нет, сразу».

«Еще в Мариуполе, в больнице после родов, когда город еще был под ВСУ, ко мне приходили журналисты американского «Associated press», я им все рассказала, тоже что и вам сейчас», - уточнила она.

Девушка подчеркнула, что «они оставили только то, что им нужно. А уже в Донецке, когда донесла всю правду, ко мне пошли сообщения с Украины - что я теперь для них враг».

Марианна пояснила на вопрос, пыталась ли она достучаться до западных СМИ, которые напечатали ее на обложках, что «на меня выходили разные журналисты, кроме украинских».

По ее словам, она давала интервью итальянскому журналисту Джорджио Бьянко, но в СМИ оно так и не вышло, он опубликовал его у себя в ютюб-канале, но даже это сразу заблокировали.

«А остальные западные СМИ, с кем я говорила, интервью со мной так в итоге и не выпустили. Зачем им неудобная правда?», - заметила с сожалением Марианна.

О рождении малышки, своей новой жизни в Москве и оказанию гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР Марианна рассказала в интервью KP.RU.