«Мариупольская Мадонна» рассказала об угрозах от украинцев ей и новорожденной дочери Фото: Фонд «Родина»

Марианна Вышинская стала известна всему миру 9 марта 2022 года, когда в Мариуполе ее беременную с брызгами крови на лице запечатлели иностранные журналисты. О событиях в те дни Марианна рассказала корреспонденту KP.RU.

«В Донецке, когда донесла всю правду, ко мне пошли сообщения с Украины - что я теперь для них враг», - сообщила девушка.

Она подчеркнула, что «самое обидное, что писали гадости про ребенка».

«Мне и ей желали смерти. Я не понимаю как это возможно? А писали в том числе молодые мамочки. У меня душа переворачивалась», - с болью пояснила Марианна.

По ее словам, она никому ничего не наврала. Но она всех простила, у нее нет злости на них.

«А вот к украинскому командованию у меня большие вопросы - как можно давать приказы размещаться в жилых домах, больницах? Да еще рядом с беременными?», - отметила Марианна.

О рождении малышки, своей новой жизни в Москве и оказании гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР Марианна рассказала в интервью KP.RU.