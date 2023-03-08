Свыше тысячи человек вышли на акцию протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Грузинские стражи правопорядка применили силу для разгона протестующих Фото: REUTERS

Более тысячи местных жителей вышли к парламенту в центре Грузии 7 марта 2023 года, чтобы выразить протест против закона об иностранных агентов, который рассматривается депутатами национального парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Здание расположено на проспекте Руставели в Тбилиси. В связи с демонстрацией проезжую часть перекрыли. Изначально акция проходила мирно, но позднее начались беспорядки.

Как писал сайт KP.RU, в Тбилиси участники акции протеста против законопроекта об иноагентах закидали полицейских "коктейлями Молотова". А сотрудники спецназа вместе со спецтехникой выстроились в ряд и двинулись по проспекту Руставели. Спецназовцы применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать собравшихся возле парламента в Тбилиси протестующих.

Напомним, ранее в парламент Грузии внесли два законопроекта об иноагентах – "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". После критики первой инициативы со стороны оппозиции парламентское большинство утвердило более жесткий вариант проекта, который является почти дословным переводом аналогичного закона в США. В частности, за его нарушение грозит уголовная ответственность.