Daily Mail: Россияне не ощутили изменений за год после введения западных санкций

Прилавки в российских магазинах не пустеют, несмотря на санкции Запада Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители России не ощутили изменений даже спустя год после введения санкций против страны. Об этом говорится в статье журналистки Сью Рид для британского издания Daily Mail.

Рид обратила внимание, что в Британии на фоне ситуации на Украине появились проблемы с продуктами, особенно с овощами. Виной тому высокие цены на электроэнергию, из-за которых многие местные фермеры не могут выращивать продовольствие на продажу в зимнее время.

Россия же подобных проблем не испытывает, стоит только посмотреть на прилавки. В качестве примера журналистка привела российский город Пермь, где проживает 67-летний британец Джон.

"Я своими глазами видел, что санкции России не вредят. Простой народ почти ничего не заметил, - ответил Джон на вопрос о вреде западных санкций. - В магазинах полно всего, что ему нужно и хочется".

Это подтверждается снимками прилавков торговых центров, которые полны различными товарами, в том числе продовольствием.

По мнению журналистки, это связано с огромными внутренними ресурсами России – у страны более, чем достаточно нефти и газа, развита атомная энергетика.

"Русским не приходится беспокоиться ни по поводу отопления, ни по поводу бензина и дизельного топлива", - заключила британка.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Великобритании продуктовая инфляция достигла рекордных 14,7%, что связано с ростом цен на энергоресурсы и затратами на оплату труда. Данный показатель стал самым высоким с 2008 года, когда компания стала отслеживать изменение цен на продукты. Серьезно подорожали молоко (на 34,5%), масло (+27,9%), яйца (+23,2%) и сыр (+21,6%).