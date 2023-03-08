Оппозиция Грузии анонсировала новую акцию протеста в Тбилиси 8 марта 2023

Оппозиция Грузии анонсировала новую акцию протеста в Тбилиси Фото: REUTERS

Оппозиция Грузии планирует провести в Тбилиси еще одну акцию протеста в среду, 8 марта, сообщил лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

«Уже через несколько часов на площади перед парламентом соберутся на акцию еще больше людей, чем вчера», – сказал политик журналистам.

Как отметил Вашадзе, против участников мирной акции во вторник, 7 марта, спецназ и полиция применили «непропорциональную силу», задержав много активистов, в том числе лидера оппозиционной партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе. По его мнению, мировое сообщество обязательно осудит грузинские власти за разгон мирной демонстрации.

Напомним, накануне более тысячи местных жителей вышли к парламенту Грузии, чтобы выразить протест против закона об иностранных агентах. В связи с демонстрацией проезжую часть перекрыли. Изначально акция проходила мирно, но позднее начались беспорядки.