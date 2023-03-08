Reuters: нефтяные сделки России и Индии подрывают господство доллара

На Западе считают, что нефтяные сделки России и Индии подрывают господство доллара Фото: REUTERS

Нефтяные сделки России и Индии, осуществляемые в рублях и дирхамах, подрывают многолетнее господство доллара, как основной валюты международных платежей за энергоресурсы. Об этом сообщает агентство Reuters.

В материале уточняется, что в этой сфере доллар господствовал десятилетиями, но антироссийские санкции создали тенденцию перехода к расчетам в нацвалютах. Так, по данным платежной системы SWIFT в январе 2023 года на доллар пришлось 40% объема международных платежей.

Как ранее писал сайт KP.RU, в феврале западные журналисты сообщили, что индийские нефтеперерабатывающие завода начали оплачивать российскую нефть в национальной валюте Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – дирхамах.

Журналисты связывают такое решение с западными санкциями против РФ. По их словам, Индия не присоединялась к санкционному давлению на Москву, в том числе потолку цен на нефть, но кредитные организации при проведении платежей все равно проявляют осторожность.