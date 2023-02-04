Reuters: Индия перешла на оплату российской нефти в эмиратских дирхамах

Переход Индии на расчеты в дирхамах за российскую нефть журналисты связывают с западными санкциями против РФ Фото: REUTERS

Индийские нефтеперерабатывающие завода начали оплачивать российскую нефть в национальной валюте Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – дирхамах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Журналисты связывают такое решение с западными санкциями против РФ. Индия не присоединялась к санкционному давлению на Москву, в том числе потолку цен на нефть, но кредитные организации при проведении платежей все равно проявляют осторожность, говорится в сообщении агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, 5 февраля 2023 года в Евросоюзе и Соединенных Штатах вступит в силу ценовой потолок на российские нефтепродукты. Соответствующие документы уже подписаны.

Напомним, Центральный банк России установил официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам, в том числе к эмиратскому дирхаму. Также в перечень дополнительно включены таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.