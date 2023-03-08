Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Камчатке Фото: Мария КАЮРОВА

На юге Камчатского полуострова произошло очередное землетрясение, сообщила Единая геодезическая служба Российской академии наук.

Как передает «КП – Дальний Восток», магнитуда землетрясения была 6,1. По словам очевидцев, сильные подземные толчки ощущались в Северо-Курильске и Петропавловске-Камчатском.

Эпицентр находился на участке акватории в 128 километрах от Северо-Курильска, уточняется в сообщении. Это уже третье землетрясение на Камчатке за месяц, отмечается в сообщении.

Напомним, в начале февраля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8. Жители Северо-Курильска писали, что ощутили небольшие толчки, несмотря на дальнее расстояние от эпицентра.

В конце прошлой недели землетрясение магнитудой 4,3 было зарегистрировано в субботу, 4 марта, в восточной части Турции. Эпицентр подземных толчков находился в шести километрах к северо-западу от города Челикхан, который находится в турецкой провинции Адыяман, а очаг землетрясения залегал на глубине двух километров.