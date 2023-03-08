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НовостиПроисшествия8 марта 2023 9:02

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Камчатке

Это уже третье землетрясение на полуоострове за месяц
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Камчатке

Фото: Мария КАЮРОВА

На юге Камчатского полуострова произошло очередное землетрясение, сообщила Единая геодезическая служба Российской академии наук.

Как передает «КП – Дальний Восток», магнитуда землетрясения была 6,1. По словам очевидцев, сильные подземные толчки ощущались в Северо-Курильске и Петропавловске-Камчатском.

Эпицентр находился на участке акватории в 128 километрах от Северо-Курильска, уточняется в сообщении. Это уже третье землетрясение на Камчатке за месяц, отмечается в сообщении.

Напомним, в начале февраля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8. Жители Северо-Курильска писали, что ощутили небольшие толчки, несмотря на дальнее расстояние от эпицентра.

В конце прошлой недели землетрясение магнитудой 4,3 было зарегистрировано в субботу, 4 марта, в восточной части Турции. Эпицентр подземных толчков находился в шести километрах к северо-западу от города Челикхан, который находится в турецкой провинции Адыяман, а очаг землетрясения залегал на глубине двух километров.