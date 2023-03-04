На востоке Турции произошло новое землетрясение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Землетрясение магнитудой 4,3 было зарегистрировано в субботу, 4 марта, в восточной части Турции. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Как сообщает сейсмологический центр, землетрясение произошло в 5.27 по времени UTC (8.27 мск). Эпицентр подземных толчков находился в шести километрах к северо-западу от города Челикхан, который находится в турецкой провинции Адыяман, а очаг землетрясения залегал на глубине двух километров.

Напомним, 6 февраля 2023 года произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7 на юго-востоке Турции, после чего сейсмологи заявили о том, что данный регион будет еще испытывать подземные толчки, а через пару дней зарегистрировал несколько землетрясений, магнитуда которых была около 5. В начале этой неделе, 27 февраля, на востоке Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8, жертвой стал один человек.