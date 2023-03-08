Муж блогера Лерчек объяснил происхождение найденных при обыске 8 кг золота и 10 паспортов

Валерия и Артем Чекалины Фото: t.me/ler_chek_official

Муж блогера Лерчек (Валерия Чекалина) Артем Чекалин прокомментировал в социальных сетях сообщения об обнаружении при обыске восьми килограммов золота и десяти загранпаспортов.

По его словам, в доме проживают пять членов семьи, и на каждого из них было оформлено по два загранпаспорта.

Золото же появилось после того, как в банке под заморозку попали средства Чекалиных в долларах. Вместо валюты ему в итоге выдали восемь золотых слитков, утверждает глава семейства.

Как ранее писал сайт KP.RU, блогер Лерчек и ее муж Артем Чекалин стали фигурантами уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и пособничестве в этом. По данным следствия, путем перечисления средств на счета ИП, созданные на ее мужа и других родственников. Предварительный ущерб оценивается в 300 млн рублей.

Напомним, Лерчек входит в число топовых "мамских" блогеров и ведет шоу "Ой, мамочки". На протяжении последних нескольких лет Валерия Чекалина входила в рейтинг самых высокооплачиваемых российских звезд соцсетей по версии Forbes.