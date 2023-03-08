Daily Express: британский спецназ ищет боеприпасы на черном рынке для снабжения Украины

Британский спецназ ищет на черном рынке снаряды советского образца для поставок на Украину Фото: REUTERS

Силы британской специальной воздушной службы задействованы в секретных операциях в нескольких странах по закупке боеприпасов на черном рынке для последующих поставок Киеву. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на источник в военных кругах.

Собеседник издания на условиях анонимности рассказал, что британский спецназ в первую очередь интересуют 122-миллиметровые снаряды для гаубиц советского образца.

Издание утверждает, что в секретной группе из Британии всего 12 человек, и они работают парами в таких странах как Ангола, Вьетнам, Египет, Иордания и Казахстан.

"Выдавая себя за покупателей оружия и имея при себе "значительные суммы наличных", они координировали встречи с посредниками, чтобы получить заказ с черного рынка", - говорится в публикации.

Какой объем боеприпасов удалось закупить для Украины подобным образом, источник не уточнил.

Опрошенные эксперты связывают такие действия Запада с нехваткой производственных мощностей НАТО для обеспечения потребностей Киева. При этом они отмечают, что боеприпасы могут быть опасны для самих украинских войск, так как иногда они десятилетиями хранятся в ненадлежащих условиях.

Напомним, бывший американский разведчик Скотт Риттер уверен, что Украина потерпит поражение в конфликте, так как ВСУ испытывают нехватку боеприпасов. Эксперт прогнозирует, что украинская армия останется без боеприпасов к лету и отмечает, что у стран НАТО больше нет запасов для поставок Киеву.