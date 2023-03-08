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НовостиПолитика8 марта 2023 11:33

Daily Express: британский спецназ ищет боеприпасы на черном рынке для снабжения Украины

Журналисты выяснили, что военных интересуют снаряды для гаубиц советского образца
Роман КИЛЬМЯШКИН
Британский спецназ ищет на черном рынке снаряды советского образца для поставок на Украину

Британский спецназ ищет на черном рынке снаряды советского образца для поставок на Украину

Фото: REUTERS

Силы британской специальной воздушной службы задействованы в секретных операциях в нескольких странах по закупке боеприпасов на черном рынке для последующих поставок Киеву. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на источник в военных кругах.

Собеседник издания на условиях анонимности рассказал, что британский спецназ в первую очередь интересуют 122-миллиметровые снаряды для гаубиц советского образца.

Издание утверждает, что в секретной группе из Британии всего 12 человек, и они работают парами в таких странах как Ангола, Вьетнам, Египет, Иордания и Казахстан.

"Выдавая себя за покупателей оружия и имея при себе "значительные суммы наличных", они координировали встречи с посредниками, чтобы получить заказ с черного рынка", - говорится в публикации.

Какой объем боеприпасов удалось закупить для Украины подобным образом, источник не уточнил.

Опрошенные эксперты связывают такие действия Запада с нехваткой производственных мощностей НАТО для обеспечения потребностей Киева. При этом они отмечают, что боеприпасы могут быть опасны для самих украинских войск, так как иногда они десятилетиями хранятся в ненадлежащих условиях.

Напомним, бывший американский разведчик Скотт Риттер уверен, что Украина потерпит поражение в конфликте, так как ВСУ испытывают нехватку боеприпасов. Эксперт прогнозирует, что украинская армия останется без боеприпасов к лету и отмечает, что у стран НАТО больше нет запасов для поставок Киеву.