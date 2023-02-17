Эксперт из США заявил о неизбежном поражении ВСУ из-за нехватки боеприпасов. Фото: REUTERS

Украина потерпит поражение в конфликте, так как ВСУ испытывают нехватку боеприпасов. Такое предположение выдвинул бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Эксперт прогнозирует, что украинская армия останется без боеприпасов к лету и отмечает, что у стран НАТО больше нет запасов боеприпасов и военной техники для поставок Киеву.

«У Украины закончатся боеприпасы к лету, и у НАТО ничего не осталось для поставок. Они могут попытаться помочь, но это будет безрезультатно», - сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom в четверг 16 февраля.

Риттер уточнил, что Украину ожидает поражение даже в том случае, если она найдет возможность пополнить запасы боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ФРГ испытывает сложности с поиском снарядов для танков Leopard, которые собирается передать Киеву.

Американский полковник Дуглас Макгрегор также считает, что Пентагон и страны НАТО не только не имеют лишних боеприпасов для поставки их Киеву, но и сами испытывают дефицит вооружений.

Кроме того, экс-сотрудница американской разведки Коффлер назвала опасным дефицит оружия у США из-за поставок Украине. Офицер заявила, что Вашингтон уделяет слишком много внимания украинскому кризису.

Тем временем в германском Бундестаге заявили о нехватке «практически всего» в германской армии. В армии ФРГ не хватает даже личного снаряжения для военнослужащих.

В феврале 2023 года в офисе Зеленского заявили об остром дефиците боеприпасов у ВСУ, добавив, что Киев также нуждается в дальнобойной артиллерии, танках и истребителях.

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