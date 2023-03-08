Польша намерена взыскать с украинских беженцев ранее выданные пособия на 500 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно радостно принимающая всех беженцев с Украины Польша, внезапно, решила что некоторые из выданных украинцам пособий оказались необоснованными, и теперь пытается вернуть свои деньги обратно. Об этом сообщает местная газета Rzeczpospolita.

Как пишет издание, общая сумма выплат, которые были выданы украинским беженцам с нарушениями, составляет около 2 млн злотых (почти 500 тыс. долларов США). Если точнее, то речь идёт о пособиях, выплачиваемых на каждого ребёнка. В Польше они есть двух категорий - 300+ и 500+.

Решение отозвать эти выплаты связано с тем, что по местным законам беженец теряет право на получение пособий, если покидает страну на срок более 30 дней. Например, местные власти приводят в пример случаи, когда жители Украины переезжали в Польшу с детьми, оформляли пособия, и якобы сразу возвращались на родину.

Ранее KP.RU сообщал о том, как украинские беженцы критикуют Канаду, приютившую их у себя. По мнению украинцев, это «отсталая страна», ехать в которую можно, якобы, только с большим запасом денег.