Российские войска поразили штаб мотопехотной бригады ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России поразили штаб мотопехотной бригады украинской армии у населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Мемрик ДНР поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в районе населенного пункта Новоалександровка ДНР российскими войсками была уничтожена радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили пять украинских беспилотников в Херсонской области, ДНР и ЛНР, добавил Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта, всего за прошедшие сутки ВС России нанесли поражение 87 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 207 районах.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе российские войска поразили командный пункт «Азова»* в Запорожской области.

*Запрещенная в России террористическая организация