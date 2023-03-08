Российские войска поразили штаб мотопехотной бригады ВСУ в ДНР
Фото: Александр КОЦ
Вооруженные силы России поразили штаб мотопехотной бригады украинской армии у населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Мемрик ДНР поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ», – сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, в районе населенного пункта Новоалександровка ДНР российскими войсками была уничтожена радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили пять украинских беспилотников в Херсонской области, ДНР и ЛНР, добавил Конашенков.
По словам генерал-лейтенанта, всего за прошедшие сутки ВС России нанесли поражение 87 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 207 районах.
Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе российские войска поразили командный пункт «Азова»* в Запорожской области.
*Запрещенная в России террористическая организация