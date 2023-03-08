Юнармейцы прошли с цветами по городам России и поздравили женщин с 8 Марта Фото: Минобороны РФ

В честь Международного женского дня, 8 Марта, юнармейцы провели в нескольких городах России акцию «Километр красоты». Ребята прошли с цветами по километру в своих населённых пунктах, по пути поздравляя встречаемых женщин с праздником, о чём сообщает пресс-служба Минобороны России.

Например, в Москве юнармейцы прошли по Арбату и Никольской улице. Также участвовали ребята из Санкт-Петербурга, Твери, Хабаровска и Калининграда. Как отметил начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный, задачей ребят было поздравить женщин, сделать им комплименты и вручить цветы от чистого сердца.

Акция «Километр красоты» зародилась ещё в 2020 году, когда юнармейцы поздравляли с 8 Марта посетительниц комплекса «Музеон». С тех пор это стало доброй традицией, приуроченной к женскому празднику.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Владимир Путин поздравил всех россиянок с 8 Марта, отметив возвышенное и уважительное отношение к женщинам в стране.