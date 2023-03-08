Экс-советник главы Пентагона призвал Байдена пойти на перемирие с Россией Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор обратился к действующему президенту США Джо Байдену, с призывом пойти на мирное соглашение с Россией, пока российская армия «не дошла до границы Польши». Об этом он говорит в интервью журналисту Дэну Боллу.

Как отметил Макгрегор, США крайне недооценили русских, и вся та армия, которую американцы вооружили и снабдили на Украине, сейчас по сути уничтожена. Теперь Вашингтон, втянувший половину мира в конфронтацию с РФ, вынужден наблюдать за «разворачивающейся катастрофой», и чтобы избежать приближения России к границам Польши, Байдену нужно срочно договориться с Москвой о перемирии.

Американский полковник также указал на то, что всё, чего добился коллективный Запад своими действиями, так это подорвал свою репутацию и навредил целостности НАТО. Макгрегор уверен, что русские войска можно остановить только за столом переговоров.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Макгрегор заявил о сигналах бедствия, посылаемых Зеленским лидерам западных стран, а также об уже более 200 тыс. погибших бойцах ВСУ.