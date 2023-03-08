ВСУ сбросили с дронов зажигательные снаряды на набережную Энергодара Фото: Telegram-канал администрации Энергодара

Вооруженные силы совершили атаку на Энергодар Запорожской области, сбросив с доронов зажигательные снаряды на набережную. Об этом заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной города. В результате атаки возник пожар на площади четыре гектара. Огонь распространяется вдоль ЛЭП, питающую город и насосную станцию», – сказано в Telegram-канале ВГА.

Как отметили в администрации, угрозы для Запорожской атомной электростанции нет. По мнению властей Энергодара, целью атаки была дестабилизация обстановки и разжигание паники и страха у жителей города.

Напомним, на прошлой неделе ВСУ обстреляли Энергодар, несколько взрывов прогремело в районе промзоны рядом с Запорожской АЭС. Украинские войска нанесли удар по городу из тяжелой артиллерии образца НАТО.

Незадолго до этого ВСУ обстреляли российских силовиков во время ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС.