Рогов сообщил о взрывах в районе ЗАЭС после обстрела Энергодара украинскими войсками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар, несколько взрывов прогремело в районе промзоны рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В городе энергетиков, в котором расположена Запорожская АЭС, слышны взрывы. Звуки прилетов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны, расположенной недалеко от ЗАЭС», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, украинские войска обстреляли город из тяжелой артиллерии образца НАТО.

Напомним, ВСУ обстреляли российских силовиков во время ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции.

В середине февраля Рогов предупреждал, что власти Украины готовят сценарий дискредитации работы ЗАЭС и намерены «прокачивать кейс» о повышенных рисках для атомной станции в западных СМИ. По его словам Рогова, украинские власти продавливали тему, что Россия якобы готовит экологическую катастрофу, поскольку низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов.