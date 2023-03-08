Александр Жулин раскрыл подробности нового телешоу «Русский вызов» с участием Загитовой и Медведевой

Александр Жулин раскрыл подробности нового телешоу «Русский прорыв» с участием Загитовой и Медведевой Фото: Первый канал

В скором времени Первый канал запустит ледовое супершоу, в рамках которого зритель сможет увидеть всех знаменитых фигуристов России в одной программе. О подробностях грядущего ответа РФ на отмену наших фигуристов в западных программах и соревнованиях рассказал KP.RU знаменитый фигурист, тренер и один из идейных вдохновителей шоу - Александр Жулин. С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

В рамках шоу «Русский вызовв» можно будет увидеть выступления десяти олимпийских чемпионов, девяти чемпионов мира, и ещё множества прославленных и талантливых российских спортсменов. Оценивать выступления будут люди искусства, опираясь на артистизм и идею исполнителей номера.

Пробный запуск проекта назначен на 18 марта 2023 года. Он рассматривается, в первую очередь, как возможность продемонстрировать массовому зрителю, в том числе зарубежному, всё мастерство российской школы фигурного катания, однако в теории, в дальнейшем, может быть адаптирован под проведение полноценных спортивных соревнований.

Участвовать в проекте со старта будут такие знаменитые фигуристы и фигуристки как: Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Камила Валиева, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алексей Ягудин.

Ранее KP.RU сообщал о том, что глава НОК Канады перечислил условия, при которых западные страны будут готовы подумать о допуске российских спортсменов к участиям в международных стартах.