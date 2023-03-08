Американские разведчики заявили о нежелании России вступать в прямой конфликт с НАТО и США Фото: REUTERS

Разведка Соединённых Штатов Америки пришла к выводу, что Москва не желает начинать прямую конфронтацию с НАТО и Белым домом. Однако эскалация на Украине всё ещё может выйти из под контроля. С такими заявлениями выступили американские спецслужбы 8 марта 2023 года.

При этом разведчики США не стали отрицать, что несмотря на нежелание сторон вступать в прямое противостояние, это всё ещё может произойти. Однако же они признают, что Россия ещё не предпринимала ни одного действия, которое могло бы распространить эскалацию за пределы границ Украины.

Ранее KP.RU сообщал о том, что американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине переходит в завершающую стадию. По его мнению, России осталось только раздробить логистические цепочки ВСУ, чтобы обесточить армию Киева, после чего до победы ВС РФ останется совсем немного времени.