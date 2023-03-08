Британский подполковник Кроуфорд заявил о необходимости для Зеленского «захватить Крым» Фото: REUTERS

Подполковник британской армии Стюарт Кроуфорд решил озвучить, что по его мнению должно являться целью президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что Киев обязан «захватить Крым», о чём подполковник заявил в статье для Express.

Как пишет Кроуфорд, Зеленский якобы «просто обязан» захватить Крымский полуостров и вывести ВСУ к Керченскому проливу. Для британского подполковника, как он сам заявил, эта территория (включая всех крымчан, местные города и всё остальное), является «общим стратегическим призом». Для кого он «общий» - Кроуфорд не уточнил.

Британский военный подчеркнул, что контроль над Керченским проливом даст Киеву возможность держать под надзором Чёрное море, а также вход в Азовское море, и именно это, якобы, должно стать конечной целью Зеленского.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в случае нападения на Крым Россия будет вправе применять абсолютно все виды вооружений. Как отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - «украинских боевиков в этом случае будет ждать неизбежное возмездие».