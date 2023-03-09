Чат-бот ChatGPT оценил шансы экономики России выстоять под западными санкциями

Чат-бот ChatGPT дал прогноз о будущем российской экономики Фото: Shutterstock

Популярный чат-бот ChatGPT дал прогноз о шансах российской экономики выстоять под давлением внешних санкций. Ответ искусственного интеллекта о возможном будущем экономическом состоянии страны публикует РИА Новости.

Нейросеть полагает, что у России достаточно внутренних ресурсов, чтобы справиться с внешними вызовами. В частности, страна богата ископаемыми, в том числе столь важными, как нефть и газ. Это позволит РФ добиваться стабильности в экономике, вне зависимости от других факторов, уточнил чат-бот.

В числе вызовов, которые могут стоять перед страной в ближайшем будущем, ChatGPT обозначил инфляцию, снижение цен на нефть и газ, санкции и связанный с ними период невысокого роста ВВП.

Однозначной оценки западным санкциям против России нейросеть не дала, но сослалась на две точки зрения международных экспертов: одна гласит, что антироссийские меры только принесут вред запада и повысят агрессивность страны, другая – называет санкции "эффективным способом давления на Россию и защиты интересов западных стран".

Как ранее писал сайт KP.RU, жители России не ощутили изменений даже спустя год после введения санкций против страны. Об этом говорится в статье британской журналистки Сью Рид.

По ее оценке, Россия не испытывает никаких проблем с продовольствием, стоит только посмотреть на прилавки. В качестве примера журналистка привела российский город Пермь, где проживает 67-летний британец Джон.