Медведев высмеял версию о подрыве «Северных потоков» проукраинской группировкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал Вашингтон, заявив, что они придумали нелепый план по поводу взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», назвав этот план нелепой пропагандой.

«Выходит так себе - актеры посредственные. Явно не уровня Брэда Питта и Кристофа Вальца. И режиссер не уровня Квентина Тарантино. Очень слабый кастинг и камера. ... Тупая американская пропаганда», - написал в Telegram-канале зампред Совбеза РФ, заявив, что подобный план не нравится никому, и в него даже не собираются верить «отравленные» пропагандой «европейские обыватели».

По его словам, подобным заявлениями Вашингтон намерен ввести в заблуждение Европу.

Напомним, во вторник, 7 марта, газета New York Times заявила, что, по мнению конгрессменов США, теракт на «Северных потоках» организовала некая проукраинская группировка. Как писал сайт KP.RU, генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан высмеяла эту статью, намекнув на причастность к диверсиям администрации США.