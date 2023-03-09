Взрыв прогремел в пятиэтажке в Чите, разрушены два этажа

Два верхних этажа пятиэтажного жилого дома в поселке Антипиха на окраине Читы разрушились в результате взрыва. Это видно на снимках, опубликованных очевидцами в социальных сетях.

По предварительным данным МЧС России, в одной из квартир взорвался бытовой газ. Информации о пострадавших пока не приводится.

"Взрыв бытового газа без последующего горения произошел на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в 8.50 (по московскому времени)", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Уточняется, что ближайшие к точке взрыва балконы квартир обрушились. Сотрудники МЧС спасли восемь человек. К работам привлечены 35 спасателей и девять единиц техники.

Напомним, днем ранее на Липецкой улице в Москве произошел взрыв в одной из квартир жилой многоэтажки. Известно, что пострадал один человек - мужчина 1998 года рождения.