На границе Грузии с Россией образовалась пробка из желающих вернуться домой. Фото: https://vk.com/vrlars Фото: СОЦСЕТИ

Последние дни в Грузии неспокойно. В Тбилиси второй день не стихают массовые акции протеста, вызванные законопроектом, который может лишить страну перспективы вступить в ЕС. Парламентарии в первом чтении принял законопроект об иностранных агентах.

После этого несколько тысяч протестующих вышли на улицы, в итоге полиции пришлось применять водометы, перцовый газ и резиновые пули. 8 марта усмирить толпу на площади перед парламентом не могли до полуночи. В МВД Грузии отметили, что активисты перешли к "крайнему насилию".

Митингующие разбили окна парламента и закинули в него петарды, перевернули патрульную машину и атаковали полицейских «коктейлями Молотова». Демонстранты также начали ломать скамейки и строить из них баррикады, сообщает RT с места событий.

Не так давно Грузия казалась россиянам, которые спешили из своей страны, спокойным уголком. Теперь же ситуация поменялась. 8 марта на грузино-российской границе стала расти пробка из автомобилей.

Как сообщает Пятый канал, на КПП «Верхний Ларс» со стороны Грузии возникла гигантская очередь из автомобилей. Множество желающих покинуть страну пытаются выехать на территорию России.

Очевидцы сообщают, что многие машины стоят с российскими номерами, но есть и те, на которых грузинские знаки. В чатах водители интересуются, если ли на российских дорогах гололед и где лучше обменять валюту.

Тем временем, эксперты называют все происходящее в стране - очередной попыткой майдана. Запад и ЕС поддерживают протестующих и, как отмечают политологи, действуют по обкатанной схеме, передает "360".

- Радикальная оппозиция и ее СМИ убедили немалую часть населения, что принятый парламентом закон, созданный по американскому образцу, — российский, - сказал "Известиям" политолог Аждар Куртов.