Цена газа в Европе упала ниже 450 долларов за тысячу кубометров впервые с июля 2021 года

Стоимость газа в Европе достигла минимальной планки почти за два года Фото: REUTERS

Стоимость газа на торгах в четверг, 9 марта, в Европе упала ниже 450 долларов за тысячу кубометров, что случилось впервые с конца июля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены апрельских фьючерсов по индексу TTF в Нидерландах в ходе торгов 9 марта 2023 года уменьшились до уровня 443 долларов за тысячу кубометров. Темпы снижения составили около четырех процентов.

Биржевые цены на голубое топливо в Европе показывают устойчивое снижение с конца 2022 года. Как писал сайт KP.RU, стоимость газа в Европе в начале января 2023 года упала из-за аномально теплой погоды, а также улучшения ситуации с ветрогенерацией. Сообщалось, что в Берлине в новогоднюю ночь столбики термометров показывали до +15 градусов.