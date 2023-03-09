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НовостиОбщество9 марта 2023 8:01

Украинская компания ДТЭК сообщила о серьезных повреждениях на трех теплоэлектростанциях

В заявлении энергохолдинга говорится, что повреждения получены в результате обстрела
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украинская компания ДТЭК сообщила о серьезных повреждениях на трех теплоэлектростанциях

Украинская компания ДТЭК сообщила о серьезных повреждениях на трех теплоэлектростанциях

Фото: REUTERS

Три теплоэлектростанции (ТЭС) на Украине получили серьезные повреждения. Об этом в четверг, 9 марта, заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК, где отметили, что повреждения были получены в результате обстрела.

«Пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Незадолго до этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в семи украинских областях попали под удар объекты энергетической инфраструктуры.

Напомним, сегодня, 9 марта, украинские власти заявили о нескольких взрывов, которые прогремели в Киеве, а также на окраинах Днепропетровска, в Сумской и Винницкой областях. Как писал сайт KP.RU, телеканал ТСН сообщил, что после громких хлопков в украинской столице, а также ряде других населенных пунктов Киевской области было нарушено электроснабжение.

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