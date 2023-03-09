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НовостиПолитика9 марта 2023 5:08

Взрывы прогремели в Киеве и нескольких регионах Украины 9 марта 2023 года

Речь идет о Сумской, Винницкой и Днепропетровской областях
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские журналисты сообщают о взрывах в нескольких регионах

Украинские журналисты сообщают о взрывах в нескольких регионах

Фото: REUTERS

Несколько взрывов прогремели в Киеве, на окраинах Днепропетровска, а также в Сумской и Винницкой областях в четверг, 9 марта 2023 года. Об этом сообщают украинские журналисты и местные власти.

Телеканал ТСН проинформировал, что после громких хлопков в украинской столице и ряде населенных пунктов Киевской области нарушено электроснабжение.

На каких именно объектах произошли взрыв, а также данных о повреждениях и возможном ущербе не приводится.

Глава региональной администрации Игорь Табурец сообщил, что света нет и в Черкасской области.

Напомним, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает 127 миллиардов долларов.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что удары российской армии по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок оружия для ВСУ.