TAC: США потеряли свое мировое господство из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты теряют свое господство в мире, что происходит на фоне украинского конфликта. Такое мнение высказал член совета директоров Института американских идей Джордж О Нил-младший в своей статье для The American Conservative.

«Мы наблюдаем предсмертные муки однополярной гегемонии Соединенных Штатов над значительной частью мира», - сказано в статье.

В материале говорится о том, что сейчас мир может видеть «предсмертные муки однополярной гегемонии США». По словам автора статьи, в течение долгого времени американские власти считали США непревзойденной мировой державой, однако сейчас их авторитет и мощь падает, а многие страны объединяются против «американского хищничества».

Комментируя союзников США, автор материала отмечает, что они поставили под сомнение их сотрудничество после антироссийских санкционных ограничений, сильно навредивших странам Европы, а также указывает на поведение Вашингтона вокруг диверсий на «Северных потоках».

О Нил призывает жителей США «проснуться», а также отвернуться от пропаганды.

Напомним, накануне WSJ написала о неготовности США к эре конфликтов «великих держав».