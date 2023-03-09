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НовостиПолитика9 марта 2023 8:53

Балицкий сообщил о начале формирования народного ополчения в Запорожской области

Добровольцы займутся охраной общественного порядка и защитой частной и государственной собственности
Сергей ЧИКОВ
Врио губернатора Запорожской области объявил о формировании народного ополчения Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Врио губернатора Запорожской области объявил о формировании народного ополчения Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале формирования народного ополчения в регионе. Главными задачами подразделений станут охрана общественно порядка и важных объектов жизнеобеспечения области, а также защита частной и государственной собственности, сообщил он в своем Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что служба в народном ополчении будет проходить без отрыва от основного места работы добровольцев. В подразделения народного ополчения могут вступить все совершеннолетние граждане России, также лица без гражданства РФ, но постоянно проживающие на территории Запорожской области.

Напомним, жители Запорожской области активно принимают участие в организации добровольческих подразделений, в сентябре 2022 года по их многочисленным просьбам Евгений Балицкий подписал указ о формировании добровольческих батальонов в регионе.