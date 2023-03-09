Оппозиция Грузии продолжит протесты после отзыва законопроекта об иноагентах

Оппозиция Грузии намерена продолжить протесты после отзыва законопроекта об иноагентах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оппозиционная грузинская партия «Гирчи - больше свободы!», а также представители неправительственных организаций и студенты продолжат протесты, несмотря на объявленный накануне отзыв законопроекта об иноагентах. Такое заявление в четверг, 9 марта, сделал представитель партии Цотне Коберидзе.

«У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе - необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами», - сказа представитель партии во время брифинга.

Новая акция должна состояться в 19:00 (18:00 по мск).

Напомним, сегодня, 9 марта, проект закона об иноагентах был отозван из парламента Грузии. Однако, как писал сайт KP.RU, в правящей партии «Грузинская мечта» заявили о намерении провести встречи с населением, чтобы довести «до широкой общественности всю правду о каждой детали» законопроекта, отметив, что отказывать от документа не собираются.